FERSANT 2025 com balanço muito positivo

A FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, promovida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, decorreu de 7 a 15 de junho no CNEMA, em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura. A edição deste ano contou com 52 empresas participantes, distribuídas por 90 espaços expositivos, e registou um aumento significativo de visitantes face a anos anteriores, reforçando o seu papel como palco privilegiado para a dinamização económica da região.

Ao longo do certame, realizaram-se diversas visitas institucionais, com destaque para a presença do Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, e do Comissário Europeu da Agricultura, Christophe Hansen, na inauguração, que elogiaram o dinamismo do tecido empresarial do Ribatejo e o contributo da FERSANT para a valorização da economia local, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que realizou a sua última visita ao certame neste cargo, no dia 13 de junho.

Foram ainda recebidos na FERSANT diversos empresários de Cabo Verde e Senegal, reforçando a atuação da associação enquanto Câmara de Comércio e Indústria, promovendo a atração de investimento externo para a região, cujo dinamismo económico foi apresentado na feira.

A FERSANT promoveu ainda, neste dia 13 de junho, diversas ações de capacitação e sensibilização. Em parceria com a empresa Exploretime, teve lugar o seminário “Cibersegurança e NIS2 no Agroalimentar”, ao qual se juntou a iniciativa “Expandindo Horizontes”, com enfoque nas oportunidades de internacionalização no âmbito do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Foi ainda promovido um seminário sobre Gases Renováveis, abordando os desafios e oportunidades da transição energética no setor empresarial.

No dia 14 de junho, o stand do ISLA Santarém acolheu a apresentação oficial da nova Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares, dinamizada em parceria com a NERSANT. A sessão contou com a participação ativa de várias empresas expositoras, tendo resultado em três pré-adesões ao programa, o que reflete o interesse crescente das empresas da região em preparar de forma estratégica o futuro das suas estruturas familiares.