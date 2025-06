Footkart com uma grande comitiva na Copa do Guadiana

O Footkart começa este sábado, dia 21 junho, mais uma participação, no torneio mais competitivo do verão em Portugal onde estarão presentes clubes Norte a Sul de Portugal Continental e das Ilhas (Madeira e Açores).

Em 2024 estiveram presentes mais de 280 equipas (mais de 5 000 participantes) e este ano, certamente, que será igual ou ainda com mais equipas e participantes.





Entre os dias 21 a 30 de Junho de 2025, o Footkart vai estar pelo Município de Vila Real Santo António no maior torneio de futebol de formação existente em Portugal. O Footkart vai estar representado no escalão de Sub-8, Sub-10, Sub-11 e Sub-12 com uma equipa em cada um dos escalões, em futebol 7; no escalão de sub-9 com duas equipas, em futebol 7 e no escalão de Sub13 com uma equipa, em futebol 9.



Uma comitiva com mais de 100 pessoas entre jogadores, treinadores, delegados, diretores e chefe de comitiva, o

Footkart será, novamente, uma das maiores comitivas no maior torneio de futebol de formação existente em Portugal o que demonstra a vitalidade e envolvência do Universo Footkart em prol dos seus jogadores e da prática do futebol de formação.