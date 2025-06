Bombeiros de Almeirim preparam intercâmbio com congéneres da cidade geminada Dreux (c/fotos)

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim receberam, este sábado, dia 21 de junho, a visita de responsáveis da cidade francesa de Dreux, incluindo o Comandante dos Bombeiros Sapadores locais, no âmbito da geminação existente entre as duas cidades.

A receção oficial decorreu com uma formatura que contou com todos os elementos de serviço da corporação de Almeirim. Durante a visita, a equipa “Almeirim Rescue Team” realizou uma demonstração de desencarceramento num cenário simulado de acidente rodoviário, com o objetivo de evidenciar as suas competências técnicas e elevado nível de profissionalismo.

Como resultado desta visita, ficou acordado um intercâmbio entre as duas corporações de bombeiros, que deverá ter início em dezembro. Este projeto permitirá a partilha de conhecimentos e experiências operacionais, reforçando os laços entre as equipas e elevando a formação dos operacionais.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, destacou a importância desta cooperação internacional: “A geminação que temos com Dreux, uma cidade francesa perto de Paris e que contou e conta com muitos almeirinenses, vai dando frutos. Desta feita com os Bombeiros. Assinalamos hoje essa parceria e, em dezembro, iremos fazer o primeiro intercâmbio. Partilhar conhecimentos e conhecer novas realidades é muito importante para ambas as corporações”.

A visita ficou ainda marcada pela troca de lembranças institucionais entre os representantes de Almeirim e Dreux, num gesto simbólico que reforça os laços de amizade e cooperação entre as duas cidades. A comitiva de Dreux esteve presente na inauguração das festas da cidade.