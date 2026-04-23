Dadores de Sangue de Benfica do Ribatejo oferecem equipamentos aos Bombeiros Voluntários de Almeirim

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O Grupo de Dadores de Sangue de Benfica do Ribatejo ofereceu aos Bombeiros Voluntários de Almeirim material de proteção individual, no valor de 1.500 euros.

A oferta incluiu um capacete, dois pares de botas e 15 pares de luvas, equipamento que vem reforçar e substituir o material em uso pelos operacionais da corporação. A entrega, que decorreu na noite de quarta‑feira, dia 22 de abril, demorou cerca de seis meses a ser efetivada, devido a atrasos no fornecimento destes equipamentos.

Através das redes sociais, Pedro Ribeiro, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, agradeceu o gesto do Grupo de Dadores de Sangue de Benfica do Ribatejo, destacando a importância deste apoio para a segurança dos operacionais.