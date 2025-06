Gustavo do Canto entre os 23 melhores da Taça da Europa

O triatleta almeirinense Gustavo do Canto conquistou o 23º lugar na Taça da Europa Premium de Triatlo, realizada este sábado em Holten, nos Países Baixos. Integrado na seleção nacional, o atleta demonstrou o seu bom momento de forma numa prova de elevada exigência.

A competição, disputada na distância sprint, teve início com 750 metros de natação no lago Domelaar, de onde Gustavo do Canto saiu bem posicionado no grupo da frente. Seguiram-se 20 quilómetros de ciclismo, num percurso desafiador que ligou o lago à cidade de Holten, com os atletas a lutarem para garantir uma boa posição para a fase final.

Foi na corrida de 5 quilómetros, nas ruas da cidade, que as posições se definiram. Com um ritmo forte, Gustavo do Canto cruzou a meta na 23ª posição, um resultado muito positivo face à elevada competitividade da prova.

Esta performance na Taça da Europa Premium de Holten é um excelente indicador para o próximo grande objetivo do triatleta de Almeirim: o Campeonato da Europa de Sub-23, que se realiza nos dias 19 a 20 de julho em Melilla, Espanha.