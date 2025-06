Almeirim prepara-se para a “Al Cor Race & Fun” com muita cor, obstáculos e animação noturna

Almeirim volta a encher-se de cor, música e alegria com mais uma edição da “Al Cor Race & Fun”, que vai decorrer no dia 12 de julho, no Parque Urbano da Zona Norte. Organizado pela associação 20 Kms de Almeirim, o evento pretende juntar famílias, amigos e entusiastas do desporto num ambiente descontraído e cheio de energia positiva.

A animação tem início às 19h30, com a abertura do recinto e o tradicional banho de espuma, seguido de uma mega aula de zumba ao ar livre. A sessão vai ser orientada por diversos instrutores, entre os quais Joana Pernas, David Oliveira, Mário Oliveira e Nelson Figueiredo, que prometem um arranque contagiante e cheio de ritmo.

Às 21h30, os participantes são convidados a entrar no percurso de obstáculos, o ponto alto do evento, onde a superação pessoal se junta à diversão e à explosão de cores que caracteriza esta corrida.

Ao longo do percurso, os participantes vão encontrar obstáculos surpreendentes, incluindo insufláveis gigantes, tintas e pós coloridos, canhões de espuma, DJ’s ao vivo e serviço de bar. Tudo isto num ambiente de muita música e animação garantida para todos.

As inscrições estão abertas até ao dia 29 de junho e devem ser realizadas online. A participação é gratuita para crianças até aos 10 anos, que recebem também um kit de participação, válido apenas com inscrição eletrónica prévia.