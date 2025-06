Footkart vence quadro B do maior torneio da formação

A Geração 2012 do Footkart, Sub-13 em Futebol 9, venceu o Quadro B ao vencer na final o CR “O Grandolense” por 4 a 1.





A sorte não “andou de mãos dadas” nos primeiros jogos mas depois da fase de grupos realizou quatro jogos tendo ganho todos eles. Nos oitavos venceu GD Alcochetense por dois a zero, nos quartos venceu o Juventude FC Sarilhense por um azero, nas meias o SL Cartaxo por três a um e na final venceu o CR “O Grandolense” por 4-1.



A Geração 2012 termina o percurso no Footkart com uma vitória no maior torneio de formação em Portugal e começará, na próxima época, o percurso desportivo no U. Almeirim.



“Parabéns a todos os jogadores, treinadores, delegados, diretores e pais por mais uma vitória”, conclui o clube