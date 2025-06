Refeitórios escolares de Almeirim garantem refeições durante as férias escolares

Durante as interrupções letivas do ano escolar 2024/2025, os refeitórios das escolas do concelho de Almeirim vão continuar abertos para garantir refeições aos alunos que precisem deste apoio. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, abrange as escolas do pré-escolar até ao 3.º ciclo do ensino básico.

Segundo a autarquia, o objetivo é assegurar que nenhuma criança fique sem uma refeição quente e equilibrada durante as férias escolares, com especial atenção aos alunos em situação de maior vulnerabilidade social.

“Nestas interrupções curriculares, asseguramos o almoço aos alunos mais carenciados do ensino básico”, destaca a campanha.

A medida conta com o apoio de entidades como a Componente de Apoio à Família (CAF) e a Associação de Apoio às Famílias (AAAF), que vêm reforçar o compromisso social do município com a educação e com o bem-estar das crianças.