Santarém oferece presente alusivo ao Mercado Municipal a crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo

O Município de Santarém assinalou o final do ano letivo com a oferta de um presente especial às crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho: um bloco de construção didático alusivo ao Mercado Municipal de Santarém.

A entrega simbólica foi realizada por João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), nas escolas do Vale de Santarém e do Pereiro, num gesto que pretendeu celebrar o encerramento do ano letivo com criatividade, aprendizagem e identidade local que sublinhou que “queremos muito que as nossas crianças amem Santarém que tenham consciência da beleza do nosso Concelho.”

João Leite referiu ainda que “este presente simboliza o fim de mais um ano letivo, e queremos a agradecer a toda a comunidade educativa pelo esforço, professores, auxiliares, pais, avós, alunos, todos foram determinantes para a missão mais bonita das nossas vidas – aprender.”

Este brinquedo educativo é o quarto elemento de uma coleção exclusiva desenvolvida para o Município, que já incluiu versões em blocos da Sé Catedral de Santarém, Torre das Cabaças, Jardim Portas do Sol. A nova peça homenageia o Mercado Municipal, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, projetado pelo arquiteto Cassiano Branco e inaugurado em 1930.

Foram distribuídas 3.360 caixas do novo kit, que inclui mais de 3.000 peças de construção, fotografias do monumento e uma breve contextualização histórica.

Segundo João Teixeira Leite, o objetivo é “proporcionar às crianças e às suas famílias uma forma lúdica e educativa de conhecer melhor o património do concelho, promovendo o orgulho local e o interesse pela história e arquitetura da cidade”.

O Mercado Municipal de Santarém funciona de terça a sexta-feira, das 7h00 às 15h00, e aos sábados, das 7h00 às 14h00, sendo um espaço de referência para a compra de produtos hortofrutícolas, peixe e outros bens locais e biológicos. Encontra-se encerrado aos domingos e segundas-feiras.

Com esta iniciativa, o Município de Santarém reforça o seu compromisso com a educação, a cultura e a valorização do património junto das gerações mais jovens.