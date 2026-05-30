Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Queda de pórtico esmaga condutor de trator no Frade de Cima
Alpiarça

Queda de pórtico esmaga condutor de trator no Frade de Cima

Por: Daniel Cepa 30 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 57 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator, na manhã deste sábado, 30 de maio, na rua General Norton de Matos, no Frade de Cima, em Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu quando o trator, que transportava uma base de empilhador, embateu num pórtico com cerca de três toneladas, provocando a sua queda.

A estrutura acabou por atingir a vítima e o veículo, causando o esmagamento dos membros superior e inferior do lado direito. O homem ainda tentou escapar, saltando do trator, mas acabou por ser atingido pelo pórtico.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, sendo posteriormente helitransportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 25 operacionais, apoiados por nove viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado pelas 08h48.

Etiqueta Relacionada:
região

Notícias relacionadas

Região

Coruche reforça apoios ao comércio local com revisão do programa “Lojas com Gente”

BY-Daniel Cepa 28 de Maio, 2026
Região

“Cicatrizes” sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca

BY-Daniel Cepa 28 de Maio, 2026
Região

Prisão preventiva para homem suspeito de abuso sexual de prima menor de idade

BY-Daniel Cepa 27 de Maio, 2026
Região

Augusto Canário, Belito Campos e Descendentes na Feira de S. Pedro e do Chocalho no Chouto

BY-Daniel Cepa 27 de Maio, 2026
Região

Santarém acolhe reunião anual dedicada ao neurodesenvolvimento

BY-Daniel Cepa 25 de Maio, 2026
Região

Conservatório de Santarém entrega kits solidários a associações das Caneiras e Ribeira de Santarém

BY-Daniel Cepa 25 de Maio, 2026