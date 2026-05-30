Queda de pórtico esmaga condutor de trator no Frade de Cima

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Um homem de 57 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator, na manhã deste sábado, 30 de maio, na rua General Norton de Matos, no Frade de Cima, em Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu quando o trator, que transportava uma base de empilhador, embateu num pórtico com cerca de três toneladas, provocando a sua queda.

A estrutura acabou por atingir a vítima e o veículo, causando o esmagamento dos membros superior e inferior do lado direito. O homem ainda tentou escapar, saltando do trator, mas acabou por ser atingido pelo pórtico.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, sendo posteriormente helitransportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 25 operacionais, apoiados por nove viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

O alerta foi dado pelas 08h48.