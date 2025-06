Onda de calor coloca Almeirim sob aviso vermelho

O concelho de Almeirim e restante distrito está sob aviso vermelho até amanhã, dia 30 de junho, devido à onda de calor que está a atingir o país.

As temperaturas no concelho de Almeirim devem atingir os 42ºC e amanhã pode chegar aos 43ºC. Já as mínimas estão acima dos 20ºC remetendo para um clima quase tropical na região. São esperadas ainda a ocorrência de trovoadas ao longo da tarde.

O aviso vermelho para “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima” está em vigor até às 21h00 de dia 30 de junho, baixando a amarelo até ao dia 1 de julho, pelas 21h00.

O aviso vermelho é o nível mais grave de alerta meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). É emitido quando se prevêem valores extremos de temperatura, vento, precipitação ou fenómenos meteorológicos adversos, que podem representar um risco elevado para a saúde e segurança das pessoas, além de potenciais danos materiais.

As autoridades de saúde e proteção civil recomendam: Evitar exposição ao sol e ao calor durante as horas de maior intensidade (11h às 17h); Beber água frequentemente, mesmo sem ter sede, evitando bebidas alcoólicas; Usar roupa leve, larga e de cores claras, chapéu e óculos de sol com proteção UV; Aplicar protetor solar de índice elevado; Evitar atividades físicas intensas ao ar livre nestes períodos; Manter as casas frescas, utilizando persianas, estores ou cortinas para bloquear o sol; Prestar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas, mais vulneráveis a golpes de calor; Não deixar crianças, idosos ou animais no interior de viaturas estacionadas ao sol; Em caso de sintomas como tonturas, fraqueza, dor de cabeça, sede intensa ou náuseas, procurar de imediato assistência médica.

Além disso, a Proteção Civil alerta para o risco de incêndios rurais, apelando ao cumprimento das restrições no uso de fogo e máquinas em zonas florestais e agrícolas durante o período crítico.