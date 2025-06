Festival Entre Quintas: Primeiro fim de semana com grande sucesso

O primeiro fim de semana do ‘Festival Entre Quintas’ 2025 foi um verdadeiro sucesso com mais de 1 100 pessoas a assistirem aos espetáculos na Quinta do Casal Branco. O festival é único e consegue trazer a Almeirim, no coração do Ribatejo e a menos de uma hora de Lisboa, músicos de referência nacional e internacional, num encontro entre a música clássica, o jazz, o património e os vinhos da região.



O festival prossegue de 4 a 6 de julho, na Casa Cadaval, em Muge, com mais concertos e propostas de grande qualidade artística. Este segundo fim de semana conta com o regresso da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras e inclui concertos de jazz e de compositores ibéricos e alemães, em experiências que convidam à descoberta do território e da histórica Casa Cadaval.