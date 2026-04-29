Danças tradicionais europeias e Forró em Santarém

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Para comemorar o Dia Mundial da Dança, juntámos dois eventos mensais para trazer aos aficionados das danças DOIS estilos que cada vez unem mais pessoas: as Danças Folk-Tradicionais Europeias e o Forró!

TRÊS bailes, duas bandas, duas oficinas, QUATRO DJ’s e MUITO convívio neste fim-de-semana prolongado de Abril/Maio no centro da cidade de Santarém, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém.

Na véspera de feriado 30 de abril, começamos pelas 22h00 com um baile folk clandestino no centro histórico de Santarém animado pelos DJ’s aniversariantes Limonada, Mário Silva e Mestre.

No feriado 1º de maio, depois de carregarmos baterias ao jantar na feira medieval Santarém, Cortes e Lendas, um baile folk na icónica Casa do Campino com os renascidos Bardos, que finalmente se voltam a juntar, depois de uma paragem forçada de alguns anos.



No sábado 2 de maio, duas oficinas de forró com a professora Luana Martins (nível iniciados e nível avançados) e baile de forró com os Forró da Glória, grupo das Caldas da Rainha, finalizando com as DJ’s Limonada e Ritinha do Forró.



A atividade do dia 30 é de entrada livre e para as outras teremos a Bilheteira à porta do evento.

Para mais informações, basta consultar as páginas das redes sociais da Associação Dançarém @dancaremsantarem.