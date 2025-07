Oito distritos sob aviso amarelo: Almeirim entre os 35 e 36 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje aviso amarelo, entre as 9h00 da próxima terça-feira e as 18.00 da próxima quarta-feira, devido à previsão de tempo quente em oito distritos do país.



Segundo o IPMA, em Beja a temperatura máxima pode chegar aos 39 graus, Évora aos 38 graus, Castelo Branco aos 37 graus, Portalegre aos 36 graus, Vila Real aos 35 graus, Bragança e Viseu aos 34 e por fim, o distrito da Guarda pode atingir os 31 graus.



No concelho de Almeirim estão previstos 36 graus para amanhã, dia 15 julho e no dia seguinte, 16 julho, a temperatura desce para os 35 graus.