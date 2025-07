Quinta da Alorna: João Grave é o novo diretor de enologia e operações

A Quinta da Alorna anuncia a contratação de João Grave, o novo responsável pela área de Enologia e Operações. O agora Diretor de Enologia e Operações da Quinta da Alorna terá como missão consolidar o percurso de afirmação dos vinhos da propriedade de Almeirim no país e no mercado internacional.

Com uma carreira estabelecida em Enologia, João Grave assume a liderança das equipas da adega, Wine Creations e vinha da propriedade tricentenária da região do Tejo, coordenando todas as etapas e operações, desde a colheita da uva até à produção final dos vinhos com o rótulo de excelência e qualidade da Quinta da Alorna.

Antes de integrar a equipa da Quinta da Alorna, João Grave passou pela Casa Santos Lima, onde esteve seis anos na equipa de Enologia e dois anos na equipa de Viticultura, contactando com as regiões do Algarve, Alentejo, Dão, Vinhos Verdes, Lisboa e Açores; e integrou ainda, durante três anos, a Montez Champalimaud, como Diretor de Produção dos vinhos da Quinta do Côtto (Douro) e Paço de Teixeiró (Vinhos Verdes).

“A Quinta da Alorna tem vindo a consolidar a quota no mercado nacional e, sobretudo, no internacional. A experiência de João Grave, com trabalho em várias regiões vitivinícolas, é uma mais-valia que agora culmina com o desafio da versatilidade da Região do Tejo. Estamos confiantes de que, com esta contratação, reforçaremos o perfil diferenciador, equilibrado e identitário dos nossos vinhos”, destaca Pedro Lufinha, Diretor-Geral da Quinta da Alorna.

“A Quinta da Alorna representa um terroir e uma história única. É uma grande motivação continuar o trabalho de construção de marca, transmissão de valores e aperfeiçoamento do perfil dos vinhos para que o consumidor, em qualquer parte do mundo, tenha cada vez mais bem definido o porquê de abrir uma garrafa da Quinta da Alorna”, afirma João Grave, Diretor de Enologia e Operações da Quinta da Alorna, já em funções.

Licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia e com mestrado na área de Viticultura e Enologia, na mesma instituição de ensino, no percurso de João Grave destacam-se também as experiências internacionais nas adegas Kirrihill Wines (Austrália) e Chalk Hill Estate Winery (Estados Unidos).

Esta contratação assinala um novo ciclo de inovação e excelência na Quinta da Alorna, após a saída de Martta Reis Simões que esteve mais de duas décadas como Diretora de Enologia da Quinta da Alorna.

“Agradecemos a dedicação da Martta ao longo destes anos e desejamos que esta nova etapa seja repleta de sucesso”, acrescenta Pedro Lufinha.

João Grave, o novo responsável pela área de enologia, assume também a liderança da área de operações da Quinta da Alorna, o que representa uma reestruturação interna que agrega a vertente técnica de enologia à gestão de operações da adega.