Quinta da Alorna Creations lança Solera 2018

O “Solera 2018” é o segundo lançamento da marca Quinta da Alorna Creations e já está disponível no mercado. Este vinho, da casta Fernão Pires, é o primeiro a ser elaborado com o método solera.



A Quinta da Alorna Creations é a mais recente marca da propriedade de Almeirim, que se distingue pela irreverência, qualidade superior e exclusividade do produto apresentado.



É através da inspiração dos enólogos, da criatividade na adega e de abordagens irreverentes que a Quinta da Alorna volta a introduzir no mercado um vinho único e de guarda extraordinário: Solera 2018.





Para venda estão 1129 garrafas numeradas deste vinho, Solera 2018, que celebra a ancestral tradição dos vinhos fortificados de Jerez e da Madeira, trazendo uma interpretação contemporânea do método de envelhecimento em solera. O Solera 2018 está à venda em garrafeiras premium, em garcias.pt e na loja on-line da Quinta da Alorna, numa edição limitada.

O Diretor-Geral da Quinta da Alorna, Pedro Lufinha, sublinha que “a Quinta da Alorna Creations é uma marca arrojada e estamos a trabalhar em vinhos que cruzam a forma como olhamos para o setor e onde a tradição, a inovação e a criatividade estão interligadas. O SOLERA 2018, a nossa mais recente inovação, afirma o trabalho de excelência de todas as nossas equipas e a nossa aposta nesta nova marca”.