Quinta da Alorna integra delegação europeia do setor agroalimentar em missão ao Brasil

A Quinta da Alorna foi uma das seis entidades portuguesas escolhidas para integrar a delegação empresarial da União Europeia ao Brasil, numa missão organizada pela Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia.

A visita decorre entre 20 e 24 de outubro e será liderada pelo Comissário Europeu para a Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, tendo como objetivo promover o diálogo agrícola entre empresas europeias e autoridades brasileiras e reforçar a presença do setor agroalimentar europeu naquele mercado estratégico.

A exportação tem um peso central na estratégia da Quinta da Alorna — representa 40% do volume de negócios da empresa vitivinícola sediada em Almeirim. O Brasil é um dos principais mercados fora da Europa, com especial destaque para a gama Grande Reserva e os vinhos Marquesa de Alorna.

“Estamos muito entusiasmados por integrar esta Comitiva, que permitirá, acima de tudo, a partilha de conhecimento e fortalecer parcerias. O Brasil é um mercado extremamente relevante para nós e essa missão é uma oportunidade única para reforçar esta rota tão estratégica além-fronteiras”, sublinha Pedro Lufinha, Diretor-Geral da Quinta da Alorna.

A delegação europeia integra mais de 70 entidades e tem como propósito facilitar exportações e criar novas oportunidades comerciais, reforçando a ligação entre o setor agroalimentar europeu e o mercado brasileiro.

Recorde-se que, em junho deste ano, o próprio Comissário Christophe Hansen visitou a Quinta da Alorna no âmbito do protocolo entre a empresa e a Agroglobal — uma parceria que tem vindo a reforçar a posição da marca no panorama internacional.