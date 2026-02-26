“Leonor, Marquesa de Alorna” estreia na RTP em novembro antes de chegar à Netflix

Imprimir

A série “Leonor, Marquesa de Alorna”, protagonizada por Sara Matos, estreia em novembro na RTP e só depois será exibida na Netflix, que apoiou a produção. A informação foi avançada à Lusa pela produtora Pandora da Cunha Telles.

Com seis episódios, a série é produzida pela Ukbar Filmes para a RTP e inspira-se no romance biográfico de Maria João Lopo de Carvalho sobre Leonor de Almeida Portugal (1750-1839), escritora, pedagoga e tradutora, cuja obra poética foi publicada apenas a título póstumo.

Segundo a produtora, citada pela Lusa, a exibição na televisão pública acontecerá em novembro, ficando a disponibilização na Netflix para um momento posterior.

A sinopse revela uma viagem “do convento de Lisboa à extravagante corte de Viena”, prometendo dar a conhecer “as histórias secretas de uma Marquesa sem medo que levaram ao despertar de uma mulher: os primeiros amores, as primeiras traições, o nascimento dos filhos, as primeiras perdas”.

A realização é de Tiago Alvarez Marques e o argumento é assinado por Pandora da Cunha Telles, Mário Cunha, Cláudia Clemente e Rafael do Carmo Afonso.

Além de Sara Matos no papel principal, o elenco integra nomes como Sandra Faleiro, Cristóvão Campos, Albano Jerónimo, Joana Solnado, Soraia Chaves e Miguel Borges, entre outros.

A produção foi apresentada este mês no mercado audiovisual que decorreu em paralelo com o Festival de Cinema de Berlim e também na iniciativa “Séries em Série”, dedicada à antecipação das novas produções da RTP para 2026.

Em 2023, quando o projeto foi apresentado no fórum de coprodução Iberseries, em Espanha, o produtor Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, afirmou à revista Variety, citado pela Lusa, que era importante contar a história da marquesa de Alorna por suscitar “uma reflexão sobre o lugar das mulheres na sociedade, não só no passado, mas também no presente”.

No sábado passado, na apresentação do primeiro episódio no “Séries em Série”, Pandora da Cunha Telles descreveu a obra como um testemunho das várias fases da vida de uma mulher no século XVIII português.

“Leonor, Marquesa de Alorna” conta ainda com coprodução da espanhola Tornasol Media.