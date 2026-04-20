Infraestruturas de Portugal aponta reabertura total da EN118 até junho

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A Infraestruturas de Portugal (IP) prevê que a situação de abatimento do piso da Estrada Nacional 118, no troço entre o acesso do IC10 e a Quinta da Alorna, fique resolvida até ao próximo mês de junho.

Em causa está o colapso parcial do aterro e da plataforma rodoviária, ocorrido no dia 11 de fevereiro, ao quilómetro 72,340–72,477, na sequência das intempéries registadas nos meses de janeiro e fevereiro, marcadas por períodos de chuva intensa e persistente. Estas condições meteorológicas provocaram a inundação dos terrenos adjacentes à EN118, originando a instabilidade da via.

Numa nota de esclarecimento enviada a O ALMEIRINENSE, a Infraestruturas de Portugal refere que, “por razões de segurança rodoviária, foi implementada nesse mesmo dia a circulação alternada no local”, acrescentando que, em paralelo, foram iniciados “os trabalhos de avaliação técnica e de definição das soluções adequadas à reparação do troço afetado”.

Segundo a empresa, “os trabalhos de reconstituição do aterro e da plataforma rodoviária deverão ter início ainda no decorrer do presente trimestre, permitindo a reposição integral das condições de circulação e segurança naquele segmento da EN118”.

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