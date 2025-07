Presidente do Futalmeirim em destaque na TV

Ana Carla Silva que lidera o Futalmeirim desde junho 2019 foi, esta terça-feira, convidada do programa “Dois às 10” de Cristina Ferreira na TVI.



Ao Jornal O ALMEIRINENSE já falou da experiência e não podia estar mais satisfeita: “A Cristina Ferreira é simples, é aquilo que dá a conhecer para as ‘casas’, o riso e o tom de voz faz parte da sua marca, mas é algo tao genuíno que chega a ser um quebra gelo, muito profissional, sabendo muito bem como ‘puxar’ pelos convidados.”



A dirigente do clube de futsal do concelho acredita que se saiu bem pois, embora assuma que entrou nervosa: “Estava nervosa, pois foi uma primeira experiência num canal e num programa com visibilidade, além da apresentadora que dispensa apresentações, mas toda equipa super profissionais e atenciosos, tantos as cabeleireiras, maquilhadores, pessoal da regi, a Raquel que foi a jornalista que serviu de ponte e que no fundo preparou todo o caminho, foi muito gratificante e com um enorme sentido de responsabilidade pelo motivo que fui convidada.”