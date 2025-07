“Estou num processo de passagem de testemunho”

José Salvador está de saída da liderança do Hóquei Clube Os Tigres após uma temporada com vários motivos para sorrir. Subida dos seniores, aumento da base de recrutamento e um clube organizado para os próximos desafios.

José Salvador qual o balanço da temporada 2024/2025, quer na formação quer nos seniores?

O balanço no geral do ano 2024/2025. foi claramente positivo. Ao nível da formação, conseguimos alargar a base de angariação anual de miúdos, tanto em hóquei como na patinagem, tivemos os nossos atletas da formação a evoluir, competindo nos seus campeonatos regionais e tivemos os sub-19 apurados para o campeonato nacional. A cereja no topo do bolo foi a subida dos seniores à 2.ª divisão,

Em particular na formação têm conseguido captar mais jovens? É difícil competir com o futebol?

Apesar de termos tido uma boa angariação de miúdos este ano desportivo. Gostaríamos que fossem muitos mais, mas temos de continuar a trabalhar nessa vertente cada vez mais. A verdade é que efetivamente torna-se cada vez mais difícil “competir” com o futebol. Todos querem que os filhos sejam “craques” de futebol.

Nos seniores podemos dizer, exceção feita ao apuramento de campeão, a época foi extraordinária?

Foi uma época com resultados muito além do que foi pedido. O objetivo era ficarmos nos cinco primeiros lugares da classificação. Vínhamos de um ano zero com a prata da casa e quisemos subir a parada. Sem loucuras construímos um plantel para esta época. A subida de divisão nunca foi o objetivo inicial. Ela surgiu pelo sucesso do trabalho de todos. Gostaríamos de poder acrescentar o título de campeão nacional da 3.ª, mas também temos de perceber a qualidade das equipas envolvidas e apenas um pode ganhar.

Onde esteve a chave do sucesso?

Claramente na união do grupo. Tivemos este ano um grupo, como talvez desde que estou no clube, nunca tive. Já tinha tido outros momentos marcantes, mas este foi o ano que senti mais o modo como entre todos, se focaram num objetivo e trabalharam para o alcançar.

Quão foi importante o treinador Miguel Cunha neste sucesso?

Num desporto coletivo, o treinador assume sempre uma cota parte muito importante no sucesso desportivo. O Miguel Cunha é um Homem de causas/ projetos e acreditou no projeto desde o 1.ª dia em que o fui buscar. Sem ele muito do sucesso vivido não teria sido possível.

Foi também por isso que já renovaram?

Claro. Ele é dos pilares deste trajeto. O timoneiro deste barco. Temos hoje em dia no plantel sénior, uma base de atletas formados quer no H.C. Os Tigres, quer em clubes próximos. É uma política que queremos continuar a implementar, aproveitando a qualidade do trabalho do Miguel.

Quais os objetivos para o próximo ano?

O objetivo para o próximo ano passa claramente pela manutenção na 2.ª divisão. Gostaríamos de poder já ter outro tipo de ambições mas é importante nesta fase consolidar o projeto, com bases solidas de jogadores da terra e com um orçamento muito reduzido para outras apostas, e face a outras realidades.

Garante que a subida não vai levar a novas loucuras e a investimentos que o concelho e a região não conseguem suportar?

Desde que estou ligado à direção do clube nunca foi, e nunca será essa a realidade do clube. Mesmo quando na Covid19 tivemos de fazer uma paragem forçada nos seniores, ela deveu-se a não queremos entrar em loucuras. Gostaria que pudéssemos voltar a estar no topo do hóquei nacional, mas chegar lá sem sustentabilidade não deverá nunca fazer parte dos planos de quem orienta os destinos do clube.

Qual a situação financeira atual?

Estável, mas sempre com as suas dificuldades diárias, de quem está num desporto muito caro e com muitas despesas, mas apenas com a normal divida corrente.

O que o motiva? Qual a palavra que deixa aos seus colegas de direção, pais e atletas?

No preciso momento em que vos dou esta entrevista, estou num processo de passagem de testemunho. Para mim será um fim de ciclo na Direção do Clube. Existem algumas pessoas que querem assumir os destinos do clube e eu estou a ajudá-los, no sentido de poder sair no momento certo, deixando as coisas encaminhadas e o clube continuando o seu percurso de quase 50 anos. O que digo a todos desde sócios, pais, atletas, ou seja, todos os que gostam do H.C. Os Tigres, é que todos fazem parte do processo e que se tem de envolver mais, chegando-se à frente na tomada de decisões da vida do clube, ajudando em torno de um bem comum, que é o clube. Só assim faz sentido.