Família Barreira em destaque na Transmissão de Tarefas do Rotary Club de Almeirim

O Rotary Club de Almeirim celebrou, no dia 6 de junho, a sua cerimónia anual de Transmissão de Tarefas, marcando o encerramento do mandato de José Alberto Garrido e o início de um novo ciclo liderado por Armando Barreira, que reassume a presidência do clube.

A data coincidiu com o 22.º aniversário da fundação do Rotary Club de Almeirim, assinalado e as cerimónias iniciaram- se com a tradicional colocação plantação da Árvore da Amizade, na Rua Paul Harris, uma homenagem ao fundador do movimento rotário.

A celebração prosseguiu com um jantar na Quinta da Feteira, decorreram as cerimónias protocolares. Para além da transmissão da presidência do clube, a liderança do Interact passou de Raquel Pereira para Benedita Barreira. Durante o evento, foi emblemado um novo membro do Interact e atribuídas distinções honorárias. Paula Borrego foi reconhecida como sócia honorária do Rotary Club de Almeirim pelos seus serviços relevantes e contínuos. No Interact, Cristina Manuela Branco e António Barreira — futuro presidente do Rotary Club de Almeirim para 2026/2027 — foram igualmente homenageados pelo seu contributo ao trabalho desenvolvido com os jovens do clube.

Este foi também o ano em que o clube recebeu o prémio José Manuel Cordeiro, atribuído ao clube do Distrito 1960 com maior número de doadores individuais ao programa Pólio Plus, da The Rotary Foundation. A importância da contribuição para a erradicação da poliomielite foi sublinhada com a entrega de certificados aos doadores presentes. Recorde ainda que Armando Barreira que já vira o seu trabalho e empenho pela causa do combate à Pólio reconhecida na 79ª Conferência do Distrito 1960.

A cerimónia contou com a presença de diversas figuras locais, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Pedro Ribeiro — também sócio honorário do clube — e o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Catalão. Marcaram ainda presença vários governadores rotários, past, atuais e eleito: Paulo Taveira de Sousa, governador 2024/2025, do Rotary Club Lisboa-Estrela, os past governadores Frederico Nascimento (Rotary Club Setúbal, 2003/2004), David Valente (Rotary Club de Loures, 23202023/2024), e governador eleito para o ano 2025/2026, Jorge Lucas Coelho do Rotary Club de Lisboa. Também de realçar uma forte presença de representantes de clubes de todo o distrito, incluindo Abrantes, Entroncamento e Santarém, os vizinhos Caldas da Rainha e os de Cascais Estoril, Loures, Portela e Setúbal, bem como dos Interact de Abrantes, Castelo Branco e Loures.

O evento terminou com um brinde e o corte do bolo comemorativo dos 22 anos do Rotary Club de Almeirim, numa celebração que coincidiu também com o 18.º aniversário de Carlota Barreira, a jovem do Interact de Almeirim eleita representante do Distrito 1960 do Interact para o ano rotário 2025/2026, destacando-se assim a forte presença da família Barreira nas novas lideranças rotárias.