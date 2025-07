Violência doméstica e negligência no topo das preocupações da CPCJ de Almeirim

O Imóvel de Valências Variadas – Espaço Multiusos de Almeirim (IVV) abriu as suas portas, no dia 16 julho, ao seminário “O que se passa na infância, não fica na infância”, uma organização conjunta da CPCJ de Almeirim e do Pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim.

Neste evento foram convocados todos os profissionais que estão na primeira linha de intervenção a refletir sobre a questão da violência doméstica, que segundo a presidente da CPCJ de Almeirim, Cristina Barreira, tem sido nos dois últimos anos a problemática mais sinalizada junto da Comissão.

“O ano passado a violência doméstica ficou em primeiro lugar de casos relatos à CPCJ e a negligência com as crianças ficou em segundo, este ano a tendência inverteu-se”, esclarece a responsável.

Cristina Barreira lança ainda o alerta aos profissionais para que “estejam atentos, sejam responsáveis, sinalizem e denunciem estas situações, para que as crianças e jovens sejam de ação prioritária e protetiva, junto da comunidade”.

A sessão de abertura contou com a participação do presidente do Município de Almeirim, Pedro Ribeiro. De seguida foi a vez da oradora convidada, Doutora Telma Sousa Almeida, que falou sobre “O impacto Psicológico da Violência Doméstica nas Crianças e Jovens” e sobre “Violência Doméstica: Como distinguir, identificar e atuar.” Doutorada pela Universidade de Cambridge, é igualmente coautora de vários capítulos de livros e artigos em diversas áreas, incluindo psicologia forense e do desenvolvimento, delinquência juvenil, psicologia da paz e direitos humanos. Ainda no período da manhã incluiu a intervenção do coordenador do Centro de Formação da Lezíria do Tejo, José Luís Avelino.

“O que se passa na infância, não fica na infância” foi o tema que abriu a parte da tarde do seminário, da inteira responsabilidade do juiz desembargador, Paulo Guerra, atualmente a exercer funções no Tribunal da Relação de Coimbra. O último orador convidado, o Doutor João Gaspar, Doutorado em Psicologia da Educação e com Pós-doutoramento em Educação Social pela Universidade de Coimbra, dedicou a sua exposição questionando “Quando a infância nunca foi infância, o que faz falta?”, seguido de um debate.

A sessão de encerramento foi da responsabilidade do vereador do pelouro da Ação Social do Município de Almeirim, António Maximiano assim como da presidente da CPCJ de Almeirim, Cristina Barreira, que em declarações ao jornal “O Almeirinense” adianta a enorme adesão de participantes, mais de três centenas de professores e mais de uma centena de psicólogos, de profissionais da área social e jurídica, de centros de saúde e de IPSS.

Para a presidente da comissão o objetivo do seminário não passa apenas por colocar “desafios e preocupações aos profissionais que nele participam”, mas que seja o início de uma reflexão para que “no futuro possam agir e proteger da melhor forma o desenvolvimento intelectual, emocional e social de qualquer criança ou jovem, sempre em prol de uma infância mais feliz e mais saudável”.

“O que se passa na infância… não fica na Infância” serve como um lembrete poderoso da importância de proteger e cuidar dos mais novos, visto que as experiências da infância moldam o futuro.