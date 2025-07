João Anunciação contribui para pódio coletivo da equipa no Grande Prémio do Minho

João Anunciação, ciclista de Fazendas de Almeirim, esteve em excelente plano ao serviço da Blackjack – Bairrada, ajudando a equipa a conquistar o 2.º lugar coletivo na classificação geral por equipas no 35.º Grande Prémio do Minho, que decorreu entre 10 e 13 de julho, em 289,5 km pelas exigentes estradas do Minho.

A competição arrancou com um prólogo noturno por equipas em Guimarães, num ambiente vibrante que, apesar de não contar para a classificação geral, serviu para lançar o ritmo competitivo da prova.

Na 1.ª etapa em linha, entre Braga e Felgueiras, João Anunciação destacou-se ao alcançar o 7.º lugar, contribuindo para a presença da equipa nos lugares cimeiros, numa chegada ao sprint onde a Blackjack – Bairrada colocou ainda Guilherme Santos e Martim Campos no top 10.

Na 2.ª etapa, João manteve-se entre os elementos ativos da equipa, assegurando presença no grupo da frente e contribuindo para a consistência coletiva ao longo dos 96 km entre Vila Nova de Famalicão e Oliveira de Santa Maria.

O esforço de toda a equipa foi recompensado na derradeira etapa, com Guilherme Santos a garantir o 2.º lugar na etapa e na classificação geral individual, com o mesmo tempo do vencedor. Já no somatório por equipas, a Blackjack – Bairrada alcançou o 2.º lugar, fruto da consistência de João Anunciação e dos seus colegas ao longo das três etapas.