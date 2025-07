Almeirim recebe treino operacional de coordenação de operações aéreas

O Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo promoveu, nos dias 21 e 23 de julho, um treino operacional para Coordenador de Operações Aéreas (COPAR), no âmbito da formação em “Operações Aéreas na Supressão de Incêndios Rurais – Desenvolvimento”, com o objetivo de atualizar os procedimentos e normativos em vigor para a execução da coordenação aérea.

A função de COPAR assume um papel de extrema relevância na segurança das operações aéreas, contribuindo igualmente para a eficácia das descargas e para a eficiência da atuação dos meios aéreos.

A iniciativa contou com a participação de 30 operacionais certificados para exercerem a função de COPAR, oriundos dos Corpos de Bombeiros da Grande Lisboa, Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste e Península de Setúbal.

A formação, ministrada pelo Comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Elísio Oliveira, e pelo Comandante da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), José Realinho, decorreu no Comando Nacional da FEPC, em Almeirim, e incluiu uma visita ao Comando Regional LVT.

Os formandos, divididos em dois grupos (o que permitiu assegurar a presença de COPAR nas Sub-regiões durante a formação) tiveram a oportunidade de estabelecer contacto com os aviões bombardeiros médios (AVBM-T), sediados no Centro de Meios Aéreos de Santarém, aeronaves integradas este ano no DECIR, com capacidade para utilização de retardante.

O apoio prestado pela FEPC ao treino operacional permitiu aos formandos conhecer novos equipamentos e novas valências da FEPC, com destaque para a utilização de Heliskid, tanques insufláveis e bomba misturadora de retardante.