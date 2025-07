Concelho de Almeirim sob aviso amarelo no fim de semana devido ao calor intenso

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira, dia 25 de julho, um aviso amarelo para o distrito de Santarém, devido à previsão de tempo quente para os próximos dias. O aviso vai estar em vigor entre as 9h00 de sexta-feira, dia 25 de julho, e as 00h00 de domingo, dia 27 de julho.

De acordo com o IPMA, as temperaturas vão manter-se elevadas em várias regiões do país. São esperados valores significativamente acima da média para esta altura do ano. Em Santarém, as previsões apontam para máximas de 39 graus, com o calor a fazer-se sentir de forma mais intensa durante a tarde.

Além de Santarém, também os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo.

No concelho de Almeirim, os valores seguem a tendência nacional, estão previstos 36 graus para esta sexta-feira, com uma ligeira subida no sábado, dia 26 de julho, para os 39 graus. No domingo, dia 27 de julho, os termómetros podem atingir os 37 graus.