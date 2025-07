Falta de investimento põe em risco apoio psicológico às populações mais vulneráveis

A Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho, esteve esta semana em Santarém no âmbito da iniciativa “OPP + Próxima”, que visa aproximar a instituição dos territórios e reforçar a ligação às estruturas locais que integram psicólogos nas suas equipas. Durante a visita, a responsável deixou um alerta claro, “o setor social enfrenta enormes dificuldades para manter e contratar psicólogos, devido à precariedade e à falta de investimento por parte do Estado”.

A comitiva da OPP visitou diversas instituições do distrito, incluindo a Unidade Local de Saúde de Santarém, o Lar de Santo António, o Lar dos Rapazes da Santa Casa da Misericórdia e o Politécnico de Santarém. Tiveram ainda a oportunidade de se reunirem com o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e com um grupo de psicólogos do distrito, num encontro realizado no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

De acordo com Sofia Ramalho, “muitos psicólogos estão vinculados a programas com financiamento de curto prazo, o que impossibilita a estabilidade profissional”. “Esta situação tem levado muitos destes profissionais a procurar outras áreas de atuação ou até mesmo a abandonar o setor social, o que dificulta a continuidade e a sustentabilidade da intervenção psicológica”, destaca.

Ainda assim, a Bastonária da OPP sublinha que as próprias instituições reconhecem o papel fundamental da intervenção psicológica, especialmente junto das populações mais vulneráveis. “Estamos a falar de crianças institucionalizadas, mulheres vítimas de violência e idosos, pessoas que já lidam com perdas significativas e que correm agora o risco de perder também o acesso ao apoio psicológico”, alerta Sofia Ramalho. “Os psicólogos querem continuar a trabalhar nestes contextos, mas não estão a ser valorizados. Se nada for feito, muitos acabarão por procurar outras oportunidades profissionais”, conclui.

A comitiva da OPP foi liderada pela Bastonária, Sofia Ramalho, e contou com a presença dos Vice-Presidentes Alexandra Antunes e Daniel Teixeira Coelho, bem como do Presidente da Direção da Delegação Regional do Centro, Sérgio Viana. Integraram ainda a visita os vogais Inês Guiomar, Catarina Calado, Alcino Silva e Rute Almeida, de forma a ouvir os profissionais no terreno e a dar visibilidade às suas preocupações.