Autárquicas: Pedro Ribeiro é um dos oito presidentes em final de mandato candidatam-se agora a municípios vizinhos

Pelo menos oito presidentes de câmaras municipais, quatro socialistas e quatro da CDU, que estão no limite legal de mandatos, já anunciaram que se vão candidatar a concelhos vizinhos nas autárquicas de outubro e Pedro Ribeiro é um deles.



Presidente da Câmara de Almeirim desde 2013, Pedro Ribeiro, também presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, é este ano candidato à Câmara de Santarém, que é social-democrata.

O atual presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), sucedeu há menos de um ano a Ricardo Gonçalves, que assumiu a presidência do Instituto Português do Desporto e Juventude, pelo que se candidata à Câmara em eleições pela primeira vez.

No caso da CDU (coligação PCP/PEV), dois dos quatro autarcas são candidatos a municípios que já presidiram e nos quais também cumpriram pelo menos três mandatos consecutivos.

Quase 90 presidentes de câmara estão de saída nestas autárquicas por terem chegado ao limite de três mandatos consecutivos na mesma autarquia, a maior parte deles socialistas.

Além dos 89 presidentes de câmara que saem das respetivas autarquias nestas eleições, outros 46 que também estavam no limite dos mandatos já deixaram os cargos nos últimos dois anos, sobretudo para ocuparem lugares no Governo, como deputados na Assembleia da República ou na Europa e cargos públicos: 28 do PSD ou coligações social-democratas, 16 do PS, um CDU e um do Juntos Pelo Povo (JPP).

Dos 89 presidentes de câmara em fim de mandato, 49 são socialistas, 21 social-democratas ou de coligações lideradas pelo PSD, 12 da CDU, três do CDS-PP e quatro independentes.

Portugal tem 308 concelhos, a maior parte dos quais elegeram em 2021 executivos socialistas.

As eleições autárquicas foram marcadas pelo Governo para 12 de outubro e as candidaturas têm de ser entregues até 18 de agosto.