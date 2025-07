Alpiagra 2025 promete música e animação num evento com entrada gratuita

A 43.ª edição da Alpiagra, Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, está de regresso de 23 a 31 de agosto e promete animar a vila com um programa diversificado que inclui grandes nomes da música nacional e internacional, espetáculos dedicados à cultura popular e entrada livre para todos os visitantes.

O evento arranca em força no dia 23 com a atuação da banda Resistência, seguida por uma noite dedicada ao fado e à tradição, no dia 24, com os músicos Custódio Castelo e António Pinto Basto. A 25 de agosto, a Orquestra Típica Scalabitana sobe ao palco para representar a música tradicional da região.

Nelson Freitas vai atuar no dia 26 de agosto, seguido por Marisa Liz, vocalista da banda Amor Electro, que vai animar a noite do dia 27. Já no dia 28 de agosto, o grupo Wet Bed Gang, um dos maiores fenómenos do hip hop português, garante uma noite cheia de energia e juventude.

A festa continua no dia 29 com os Calema e no dia 30 com Diogo Piçarra. O final da edição de 2025, a 31 de agosto, está reservado para o tradicional Festival de Folclore, símbolo da identidade cultural local.

Para além da música, a Alpiagra mantém o seu cariz agrícola e comercial, com diversas exposições, mostra de produtos regionais e espaços dedicados a empresas, produtores e associações da região, de forma a promover o desenvolvimento económico e a identidade cultural do Ribatejo.