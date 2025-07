Festas em Honra de São Miguel Arcanjo de 30 de julho a 4 de agosto em Marinhais

Marinhais está em festa de 30 de julho a 4 de agosto. As Festas em Honra de São Miguel Arcanjo contam com espetáculos musicais, tasquinhas, exposições, bailes, folclore, dança, sardinhada, fogo de artifício e Espaço Jovem, entre outras atividades.

Os festejos são organizados pela Comissão de Festas em Honra de São Miguel Arcanjo 2025 e têm início marcado para quinta-feira, 31 de julho. No entanto, no dia anterior, haverá Missa Solene na Capela (21h). Na quinta-feira, pelas 20h, a concentração será junto à capela de São Miguel Arcanjo com desfile até ao recinto das festas para a abertura solene das exposições de artesanato, de empresas e coletividades (21h). A noite é dedicada ao folclore (21h30) com atuação do Rancho Folclórico das Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico “Os Avieiros” do Escaroupim e Grupo de Danças “Os Lusitanos” de Marinhais. O baile vai estar a cargo de Vilela (23h30) e, no Espaço Jovem, estará DJ Emanuel e DJ AfricanGroove (00h).

No dia 1 de agosto, sexta-feira, destaque para a atuação da banda Unbroken Shadows – A Reunião (21h), para a sardinhada com animação de Nelson Teles (21h30), para o espetáculo com Neiva (22h30) e para o espetáculo (00h) Sai do Chão (Tributo a Ivete Sangalo). Segue-se baile com Jorge Paulo (01h) e no Espaço Jovem há Festa Neon com DJ Vassalo e Bad Monkeys (01h30).

Sábado, 2 de agosto, haverá passeio de motas (09h) com o apoio do Núcleo MotoAntiqua, Moto Clube de Marinhais e Amigos 2 Rodas de Marinhais, receção às Bandas Filarmónicas (13h) no Largo da República, as quais vão participar no peditório pelas ruas da Vila (14h). À tarde há também Rally Tascas (15h). A partir das 20h, atuam os Grupos de Dança de O Batuque (20h), Dream Dancing (21h) e MC Company (22h). David Antunes sobe ao palco pelas 23h, seguindo-se uma Sessão de Fogo de Artifício agendada para as 00h30. A animação musical continua depois com espetáculo com Ana Malhoa (00h45), baile com Tributo Popular (02h) e, no Espaço Jovem, haverá Noite Branca (02h) com DJ Van Gohen, DJ Beaver e DJ Pebe.

A 3 de agosto, domingo, há alvorada (08h30) e início do peditório com Bandas pelas ruas da Vila (09h30). À tarde decorrem as iniciativas religiosas com Missa Solene (17h), Procissão em Honra de São Miguel Arcanjo (18h), desfile de fogaças e leilão (19h). A noite conta com a atuação da banda Johnny Shaker Band (21h), espetáculo com Quim Barreiros (22h30) e espetáculo com Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (00h). O baile vai estar a cargo de Ritmo da Noite 2 (01h30). No Espaço Jovem (01h) estará DJ CMike e DJ Nandox.

Para 4 de agosto, segunda-feira, estão programadas cavalhadas (10h) e vacada (18h). O Grupo de Dança AJ Dance Crew tem atuação marcada para as 21h, seguida de baile com o Duo Jorge Paulo e Susana (22h). Os DAMA sobem ao palco pelas 23h, continuando depois a animação com baile e com DJ Nana e DJ Joana Diniz no Espaço Jovem. A encerrar o último dia de festejos, destaque ainda para a entrega da bandeira à nova comissão (02h).

