Valter Fernandes é o primeiro artista confirmado para o Festival da Sopa da Pedra

O cantor Valter Fernandes é o primeiro artista confirmado para a edição deste ano do Festival da Sopa da Pedra, que se realiza de 27 a 31 de agosto, no Parque das Tílias, em Almeirim. A entrada é gratuita em todos os dias do evento.

Com atuação agendada para o dia 27 de agosto, Valter Fernandes promete uma noite memorável no arranque do Festival da Sopa da Pedra. O cantor irá interpretar alguns dos seus temas mais populares, entre os quais “Quero Ser Igual a Ti”, “Não Me Falem Dela” e “Só Com Ela”, que têm conquistado o público português e acumulado milhares de visualizações nas plataformas digitais.

Com uma carreira em ascensão, Valter Fernandes tem vindo a afirmar-se no panorama musical nacional ao marcar presença em diversos programas de televisão e eventos de norte a sul do país.

Organizado pelo Município de Almeirim e pela Confraria Gastronómica de Almeirim, o Festival da Sopa da Pedra é já uma referência no calendário cultural da região, ao aliar a tradição gastronómica a um ambiente festivo que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Nos próximos dias, a organização promete revelar mais nomes que vão fazer parte do cartaz desta festa.