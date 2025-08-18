Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória dias 20, 22, 23, 24 e 25 de agosto

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória vão decorrer nos dias 20, 22, 23, 24 e 25 de agosto em Glória do Ribatejo, contando com espetáculos musicais, sardinha assada, folclore, bailes, DJ’s, fogo de artifício, exposições, iniciativas religiosas, passeio de motas, demonstração de paraquedismo, entre muitas outras iniciativas.

Numa organização da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória 2025, o programa inicia quarta-feira, 20 de agosto, pelas 21h, com Missa Solene em Honra de Nossa Senhora da Glória. Para sexta-feira, 22 de agosto, está marcada a abertura do Arraial com espetáculo de dança com a Associação O Batuque (21h), seguido de desfile dos ranchos folclóricos que vão atuar no palco pelas 22h30: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, Rancho Folclórico da Fajarda e Rancho Folclórico “As Janeiras” de Glória do Ribatejo. A tradicional sardinha assada está programada para as 00h, animada por baile com Jorge Paulo, seguido de espetáculo com THE PI’ (00h30) e de animação com Goulart “Funk Edition” (02h).

Sábado, 23 de agosto, a manhã começa com o tradicional passeio motard pelas ruas da Vila (10h) e ao início da tarde (14h30) haverá Demonstração de Paraquedismo no Campo dos Carvalhos com o Para-Clube “Boinas Verdes”. A tradicional Cerimónia do Hastear da Bandeira acontece pelas 16h, havendo depois concerto com a Banda da Academia Cultural e Musical de Salvaterra de Magos (16h30). À tarde haverá ainda animação infantil e animação de rua com o grupo “5àSIC” (16h45), abertura da exposição “Glória do Ribatejo – Retrospetiva histórica e fotográfica” no Museu Etnográfico de Glória do Ribatejo (17h) pela Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural e abertura das exposições “Peças que falam III” e “A Flor e a Cor nos Bordados Tradicionais” (17h30), na Casa do Povo, pela Associação Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. O espetáculo musical com José Pinhal Post Mortem Experience está agendado para as 22h30, mas antes haverá animação com Homem do Baile (21h30). Pelas 00h está programada sessão de fogo de artifício, continuando depois o baile (00h15), animação com Ti Manel (01h), Deejay Nana (03h) e Nandox (04h30).

Domingo, 24 de agosto, é o dia dedicado às iniciativas religiosas. O programa inicia com peditório a favor das Festas 2025 e concerto com a Banda da Sociedade Instrução Coruchense (15h). Para as 16h30 está marcada Missa Solene em Honra de Nossa Senhora da Glória, presidida pelo Excelentíssimo Sr. Bispo D. José Augusto Traquina Maria, segue-se o Desfile de Fogaças (17h) e a Procissão em Honra de Nossa Senhora da Glória (17h30). A noite é animada pelo baile com Jorge Paulo & Susana (21h30) e pelo espetáculo com João Pedro Pais (22h30). Está ainda programado espetáculo piromusical (00h30), espetáculo com OMIRI (00h45) e continuação do baile (03h).

Para segunda-feira, 25 de agosto, último dia de festejos, está previsto concerto com a Banda da Sociedade Filarmónica de Muge (14h30), show de Trial com Filipe Paiva e Tony Sequeira (15h) e as tradicionais cavalhadas (17h). Pelas 19h decorre a cerimónia de entrega da Bandeira à nova Comissão de Festas. A noite inicia com baile com o Duo Cantigamente (21h30) e prossegue com o espetáculo de Cláudia Pascoal (22h30), continuação do baile (00h), animação com Dupla Mete Cá Sets (01h), animação com Gamiix (03h) e terminando com baile (05h).