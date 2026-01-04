Shopping cart

Região

Dois detidos com milhares de doses de droga em operação STOP da GNR

Por: Daniel Cepa 04 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Dois indivíduos, um homem de 44 anos e uma mulher de 35, foram detidos em flagrante delito por tráfico de estupefacientes no concelho de Salvaterra de Magos, no passado dia 30 de dezembro, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, as detenções foram efetuadas por militares do Posto Territorial de Marinhais, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. Durante a abordagem à viatura, o condutor e o passageiro evidenciaram um comportamento nervoso e suspeito, tendo sido ainda detetado um odor proveniente do interior do veículo, o que levou os militares a realizar uma busca à viatura e revistas de segurança aos ocupantes.

A operação culminou na apreensão de elevadas quantidades de produto estupefaciente e na detenção imediata dos dois suspeitos. Na sequência das detenções, a GNR realizou ainda uma busca domiciliária, que permitiu apreender um vasto conjunto de material associado ao tráfico de droga.

No total, foram apreendidas 1.130 doses de haxixe, 2.609 doses de anfetaminas, 147 doses de cocaína, 153 pastilhas de ecstasy, 85 selos de LSD, 4,83 gramas de cogumelos alucinogénios, 1.250 euros em numerário, cinco balanças de precisão, uma viatura e diverso material utilizado para acondicionamento de doses individuais.

Os dois detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhes foram aplicadas como medidas de coação apresentações trissemanais no posto policial da respetiva área de residência.

