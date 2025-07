Visita guiada gratuita revela espaços históricos de Santarém

Na manhã do próximo sábado, dia 2 de agosto, pelas 9h30, vai decorrer uma visita guiada gratuita sob o mote “Santarém: fora de portas abrem-se novas portas”, inserida na programação cultural do in.Santarém. A iniciativa convida residentes e visitantes a descobrirem alguns dos locais mais emblemáticos da cidade.

O percurso tem início no Coreto do Jardim da República e passa por espaços com valor histórico e arquitetónico, como a Escola Prática de Cavalaria, os Paços do Concelho, o Mercado Municipal e o Palácio de Justiça. A visita termina no Jardim da Liberdade e tem a duração aproximada de duas horas.

A participação é gratuita, mas limitada a 50 pessoas, por isso, é necessário efetuar inscrição prévia através do e-mail turismo@cm-santarem.pt.