Homem de 72 anos detido por abusos sexuais a filha de amigo

A Polícia Judiciária de Leiria, deteve esta terça-feira um homem de 72 anos, suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de crianças e atos sexuais com adolescentes, ocorridos no concelho de Rio Maior.

De acordo com as autoridades, os abusos terão começado quando a vítima, atualmente com 15 anos, tinha apenas oito anos de idade. Os atos ocorreram de forma continuada no interior da residência do suspeito, em momentos em que este se encontrava a sós com a menor. O detido era amigo do pai da jovem, relação de confiança que terá aproveitado para cometer os crimes.

A investigação teve inicio após a denúncia da própria adolescente apresentada a GNR, que de imediato acionou a PJ. As rápidas diligências da PJ permitiram recolher um conjunto significativo de prova material, tendo o suspeito sido detido na sequência da emissão de mandados de detenção e busca domiciliária pelas autoridades.

O homem foi presente a tribunal na quarta-feira, dia 30 de julho, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.