Calor faz disparar consumo de água e leva Águas do Ribatejo a pedir moderação

As temperaturas elevadas que se têm feito sentir na região, com máximas acima dos 40 graus em vários pontos do território servido pela Águas do Ribatejo, fizeram disparar o consumo de água da rede pública. Em algumas localidades, o volume de água utilizado mais do que duplicou face ao habitual.

Apesar de se compreender o aumento da procura devido ao calor, a empresa detetou padrões de consumo considerados supérfluos, como regas, lavagens de pátios, passeios ou veículos, e enchimento de piscinas e tanques, com água tratada para consumo humano.

Num apelo à responsabilidade coletiva, a Águas do Ribatejo pede à população que restrinja o consumo de água ao estritamente necessário, de forma a garantir a disponibilidade nas reservas para o abastecimento público essencial e para o combate a incêndios, que nesta altura do ano assume uma importância acrescida.

Foram já reforçadas as campanhas de sensibilização junto de consumidores domésticos, comerciais e industriais, de forma a evitar constrangimentos ou falhas no abastecimento.