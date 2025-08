Tenisalmeirim assinala última aula do professor António Féria

A direção da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim e a Câmara Municipal de Almeirim assinalaram esta quinta-feira, 31 de julho, de forma simbólica, a última aula formal do professor António Féria, na Escola Municipal de Ténis de Almeirim.

Para pontuar a passagem à reforma do técnico que fundou o ténis em Almeirim, o vice presidente da Câmara, Paulo Caetano, entregou uma placa comemorativa, o presidente da Secção de Ténis, Miguel Dias, entregou uma moldura com o cartaz do torneio de homenagem que vai realizar-se a 13 de setembro e o jornal O Almeirinense entregou uma moldura com a capa da edição de 1 de agosto com uma entrevista de vida de António Féria.

Nesta cerimónia estiveram presentes ex-atletas, membros da direção, da equipa técnica, o ex-presidente da Secção, Paulo Marques, a autarquia e o jornal O Almeirinense.

Numas breves palavras, a autarquia agradeceu o empenho e dedicação do treinador ao longo das últimas décadas, que permitiu fomentar o ténis no concelho de Almeirim. António Féria agradeceu o esforço do município, da Secção e também do jornal O Almeirinense para fomentar a modalidade em Almeirim, em particular, na fase de arranque.

A Secção de Ténis vai promover um torneio de homenagem no dia 13 de setembro, em que convida todos os ex-atletas a participar, seja em singulares ou pares, para recordar os momentos vividos nos court’s de ténis do Parque da Zona Norte e as várias histórias sob a alçada do professor António Féria.