Toy vai atuar no Festival da Sopa da Pedra

O Toy é a segunda confirmação do cartaz musical do Festival da Sopa da Pedra, que se realiza no Parque das Tílias, em Almeirim. O espetáculo está marcado para o dia 28 de agosto e promete animar o público com uma noite de festa e música popular portuguesa.

Com uma carreira repleta de sucessos, como “Verão e Amor (Cerveja No Congelador)”, “Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)” ou “Rosa Negra”, e uma presença carismática em palco, Toy junta-se ao leque de artistas que vão marcar presença num dos maiores eventos culturais e gastronómicos da região. Com mais 40 anos de percurso na música portuguesa, o artista é conhecido pela sua forte ligação com o público e boa disposição.

Este é o segundo nome anunciado. A organização vai revelar novos artistas nos próximos dias.