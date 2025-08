Portugal estreia-se no primeiro Campeonato da Europa Jovem de Teqball e com atleta de Almeirim

Nos dias 18 e 19 de Agosto, a cidade de Pécs, na Hungria, acolhe a primeira edição do Campeonato da Europa Jovem de Teqball, oficialmente reconhecido e organizado pela FITEQ – Federação Internacional de Teqball.

Este será um momento histórico para a modalidade, que contará com a presença dos melhores jovens atletas europeus, e onde Portugal marcará presença com uma comitiva composta por cinco atletas Sub-19 e um director técnico.

Em 2023 e 2024, já tinham sido realizadas edições do Europeu Jovem organizadas pela CETEQ – Confederação Europeia de Teqball –, mas sem homologação nem reconhecimento formal por parte da Federação Internacional de Teqball. Nessas duas edições, Portugal conquistou três medalhas de bronze.

A representar o nosso país estarão três atletas femininas:

Sara Bacatelo (19 anos), de Samora Correia

Marta Oliveira (19 anos), de Almeirim (AO CENTRO NA IMAGEM)

Soraia Comparado (18 anos), de Alpiarça

As três atletas femininas representam o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça.

E dois atletas masculinos:

Martim Vasques (16 anos), de Santarém

Gonçalo Reis (17 anos), do Carregado

Os dois atletas masculinos competem com as cores do GFEC “Caixeiros” de Santarém, um dos clubes mais activos do circuito nacional e internacional.

Os cinco atletas irão disputar as cinco categorias em competição:

• Singles Masculinos: Martim Vasques.

• Doubles Masculinos: Martim Vasques e Gonçalo Reis.

• Singles Femininos: Marta Oliveira.

• Doubles Femininos: Sara Bacatelo e Soraia Comparado.

• Doubles Mistos: Gonçalo Reis e Sara Bacatelo.

A liderar a comitiva estará João Carlos Pinheiro, nome maior do Teqball nacional, agora na qualidade de Director Técnico e responsável pelas selecções nacionais. Com uma carreira ímpar como atleta, foi Tetracampeão Nacional, participou em cinco Campeonatos do Mundo e integrou a selecção que representou Portugal nos Jogos Europeus.

Este primeiro Campeonato da Europa Jovem está a gerar grande atenção e expectativa, não só pelo seu carácter pioneiro, como também pela curiosidade em saber quem serão os primeiros Campeões Europeus Sub-19 da história da modalidade.

Nota: Actualmente, Portugal encontra-se sem uma federação nacional reconhecida pela FITEQ. A coordenação da participação portuguesa neste Europeu é assegurada por Rui Marques Leitão, membro do Conselho Executivo da FITEQ e responsável pela preparação e representação nacional neste evento internacional.