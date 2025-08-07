CDU entrega listas com candidatos às autárquicas no Tribunal de Almeirim

A CDU de Almeirim entregou, na quarta-feira, 6 de agosto, no Tribunal de Almeirim, as listas de candidatos às eleições autárquicas no concelho.

O partido apresenta um total de 112 candidatos aos seis órgãos autárquicos do concelho, incluindo as Assembleias de Freguesia de Almeirim, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Raposa, assim como à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Almeirim. As listas integram pessoas entre os 19 e os 85 anos, sendo que cerca de 47% são mulheres e 53% homens.

A CDU sublinha “o equilíbrio entre faixas etárias”, referindo que um quarto dos candidatos tem menos de 35 anos. Destes, destaca três cabeças de lista jovens: Ana Rita Monteiro à Câmara Municipal, José Carlos Avó à Assembleia de Freguesia da Raposa e Carlos Arreigota à de Benfica do Ribatejo, “que saberão dar força ao lema da CDU em Almeirim: ‘Futuro sempre Presente’”.

Segundo a coligação, “as listas entregues continuam a apresentar homens e mulheres que se iniciam na atividade política no concelho, num sinal de vitalidade do projeto da CDU em Almeirim”. Vários dos candidatos são independentes, “que encontram na CDU um espaço democrático de participação e transformação da sociedade”, acrescenta.

Na entrega das listas marcaram presença os mandatários José Manuel Bento Sampaio e Manuela Cunha, assim como vários dos candidatos.