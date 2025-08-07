João Anunciação em destaque nos Nacionais de Ciclismo de Estrada

O jovem ciclista João Anunciação, natural de Fazendas de Almeirim, esteve em evidência nos Campeonatos Nacionais de Estrada, que decorreram em Mangualde, nos dias 1 e 3 de agosto, ao serviço da equipa Blackjack – Bairrada.

Na sexta-feira, dia 1, João Anunciação participou no contrarrelógio individual de 17,9 quilómetros, onde alcançou o 11.º lugar, numa prova marcada por elevado nível competitivo. A representar a equipa bairradina estiveram também Gustavo Romão (6.º) e Martim Campos (7.º).

No domingo, 3 de agosto, decorreu a prova de fundo, com 94,8 quilómetros de percurso. João Anunciação voltou a dar o seu contributo à formação da Blackjack – Bairrada, integrando o pelotão que garantiu uma excelente prestação coletiva. O grande destaque foi para o 2.º lugar de Martim Campos, que se sagrou Vice-Campeão Nacional, com mais três atletas da equipa a terminarem no top 10: Francisco Alves (7.º), Tomás Oliveira (9.º) e André Jarmela (10.º).