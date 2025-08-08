Clube da terra de Daniel Bragança recebe clube da terra de Rui Borges

A edição 2025/26 da Taça de Portugal Generali Tranquilidade arrancou esta sexta-feira com a realização dos sorteios da 1.ª e 2.ª eliminatórias da prova. O Fazendense ficou isento na primeira ronda e ficou a saber que vai receber o Mirandela na segunda eliminatória.

Estão inscritos 149 clubes, mas os que disputam as ligas profissionais, conforme é tradição, entram apenas na 2.ª eliminatória (os da Liga Portugal Meu Super) e na 3.ª eliminatória (os da Liga Portugal Betclic). As equipas B não podem participar na Prova Rainha.

Dos 116 clubes que vão entrar na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal Generali Tranquilidade (44 representantes das Associações Distritais, 54 do Campeonato de Portugal e 18 da Liga 3), 38 ficarão isentos e os restantes 78 serão distribuídos geograficamente por sete séries de 10 clubes e uma de oito equipas. Só então se procederá ao sorteio dos jogos.

1ª Eliminatória – 31 de agosto

Fazendense (D) – ISENTO



2ª Eliminatória – 21 de setembro

Fazendense (D) – Mirandela –