Dois almeirinenses no Campeonato do Mundo de ténis

Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues e Gonçalo Andrade (na foto), vão a jogo a partir de sábado no Campeonato do Mundo de veteranos que se disputa no Estádio Nacional do Jamor.

No escalão +50, José Rodrigues vai defrontar na ronda inaugural o sueco Frederik Kristiansson, número 149 do ranking mundial deste escalão. O jogo deverá realizar-se no domingo.

Já Gonçalo Andrade defronta na primeira ronda o espanhol David Sanchez, num encontro marcado para as 12h30 de sábado, 9 de agosto.

Em pares, a dupla almeirinense vai defrontar na ronda inaugural uma par holandês constituído por Paul Jan de Graaf e Jeroen Meljer, devendo jogar também apenas no domingo.

O Campeonato do Mundo de veteranos decorre novamente em Portugal. De 2 a 8 de agosto realizou-se a competição por equipas e de 9 a 16 disputa-se a competição individual nos escalões de +50 e +55.