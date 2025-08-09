Aluno de Almeirim premiado

Gustavo Godinho, aluno do agrupamento de escolas de Almeirim, ganhou o primeiro escalão do concurso de fotografia “Marcas na História”, com o tema “Vamos Fotografar Gentes da Minha Terra”. A fotografia foi tirada a Emília Caldeira, uma das mais famosas padeiras de Almeirim.

Gustavo, de apenas 8 anos (faz 9 a 9 outubro), gosta das fotografias porque “gosto de guardar recordações dos momentos”, diz envergonhado ao nosso jornal.



A participação neste concurso muito se fica a dever à D. Elvira da biblioteca da Escola Básica Almeirim “Canto do Jardim” e à professora, Ana Lúcia Jogo. Esta não foi a primeira participação e, tal como nos anos anteriores, “não imaginava ganhar pois o objetivo era participar como nos anos anteriores.”

A escolha da D. Emília Caldeira foi feita porque “é uma pessoa conhecida de Almeirim e faz o nosso famoso pão, as caralhotas”, revela já mais solto, depois de receber o prémio, entregue pelas mãos de António Torres, diretor da CIMLT.

Gustavo foi mostrar o prémio e a fotografia à D. Emília que reagiu de forma muito alegre e mimosa, “pois deu-me um beijinho e voltamos a tirar outra fotografia com o certificado!”

Este projeto é fruto de uma ação conjunta entre a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o Centro de Informação Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio Tejo e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), à qual se juntaram as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do Oeste.