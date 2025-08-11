Rotary Club de Almeirim debateu “O Apagão” e a preparação para futuras crises

O Rotary Club de Almeirim realizou, a 15 de julho, pelas 21h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a primeira sessão do ciclo “À Conversa Com”, tendo como tema “O Apagão” que atingiu a Península Ibérica a 28 de abril.

O painel contou com o engenheiro eletrotécnico Vítor Cordeiro, o presidente da Câmara Municipal e da CIMLT, Pedro Ribeiro, e o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil, Hélder da Silva. A moderação esteve a cargo de Armando Barreira, presidente do Rotary Club de Almeirim.

Vítor Cordeiro, com vasta experiência na gestão de centrais termoelétricas, explicou o funcionamento do setor elétrico em Portugal, desde a produção ao transporte e distribuição, destacando a importância da transição energética e a aposta nas renováveis. Quanto ao apagão, revelou que a origem esteve numa central espanhola, onde uma oscilação de tensão desencadeou uma reação em cadeia, afetando também Portugal. A hipótese de ataque cibernético foi descartada após análise de cerca de 75 especialistas espanhóis.

Pedro Ribeiro relatou como viveu o dia do apagão e criticou a falta de comunicação de alguns responsáveis políticos, defendendo que “em vez de acalmarem, colocaram mais lenha na fogueira”. Elogiou a resposta da Proteção Civil e dos Bombeiros e lançou a reflexão: “Será que nós, enquanto sociedade, estamos preparados para um evento desta natureza?”, lembrando que nem todos possuem um kit de sobrevivência.

Hélder da Silva sublinhou a necessidade de planos municipais e intermunicipais com partilha de recursos, realização de simulações, aquisição de novos equipamentos, criação de canais de comunicação redundantes e ações de sensibilização junto da população.

A sessão terminou com uma ideia-chave partilhada por todos os intervenientes: a confiança num sistema mais preparado depende não apenas de planear e testar, mas também da capacidade de concretizar as ações delineadas.