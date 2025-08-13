Aterro da Raposa ardeu… Mas com mais intensidade. Presidente fala em crime

Na última madrugada, o aterro da Raposa voltou a arder com mais intensidade como mostram as imagens. No terreno estiveram 27 operacionais e nove viaturas de combate a incêndio mobilizadas. O alerta foi dado pelas 00h29.



Depois de algumas horas a combater as chamas que começaram em abril, as chamas diminuíram mas continuava muito fumo e cheiro a queimado. Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de agosto, o fogo já se encontra extinto.





“Estamos perante mais um crime, não podemos deixar passar, as chamas já estão mais baixas, mas ainda vai demorar a ficar finalizado”, desabafou nas redes sociais Cristina Casimiro, ao início da noite.



Numa outra publicação, Cristina Casimiro agradeceu aos bombeiros e diz que vai pedir explicações: “O nosso obrigado aos Bombeiros que estão a fazer o seu melhor, hoje e sempre, mas a administração deve-nos explicações e vamos exigi-las, afinal somos nós que estamos a pagar por este flagelo”.