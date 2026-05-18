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Sociedade

CRIAL faz hoje 48 anos

Por: Redação 18 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Centro de Recuperação Infantil de Almeirim, mais conhecido como CRIAL, assinala hoje 48 anos de dedicação à comunidade, marcados pelo apoio, inclusão e acompanhamento de crianças, jovens e famílias do concelho.

Ao longo de quase cinco décadas, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na área social e educativa, sendo uma referência no apoio especializado e na promoção da qualidade de vida de muitas famílias.

José Carlos Silva, Presidente da Direção do CRIAL, ainda ontem numa iniciativa da Confraria Gastronómica de Almeirim chamou à atenção para a necessidade de mais apoios do estado central.

Nesta data simbólica, fica o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por direções, técnicos, colaboradores e voluntários que, diariamente, contribuem para a missão do CRIAL em Almeirim.

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