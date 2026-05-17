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Desporto

Atletas de Fazendas de Almeirim conquistam dobradinha pela Académica de Santarém

Por: Redação 17 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Santiago Gomes, Santiago Botas e Gabriel Nogueira, naturais de Fazendas de Almeirim, conquistaram a dobradinha ao serviço da equipa de juniores da Associação Académica de Santarém.

Os atletas juntaram ao campeonato da 1.ª divisão distrital de juniores, a conquista da Taça do Ribatejo, disputada no passado sábado, dia 16 de maio, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim. Na partida, a equipa de Santarém venceu a ADRC Vasco da Gama por 4-0.

Os atletas do concelho vão agora disputar o Campeonato Nacional na próxima época.

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