Volta a Portugal passa por Almeirim na sexta-feira

A 86.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai passar pelo concelho de Almeirim esta sexta-feira, 15 de agosto, integrada na 8.ª etapa da prova, que liga Ferreira do Zêzere a Santarém, num total de 178,2 quilómetros.

A passagem pelo concelho está prevista para as 16h10, com os ciclistas a atravessarem a cidade desde a Zona Norte até ao Jardim da República, seguindo depois pela EN114 em direção à Tapada, para depois concluir a etapa em Santarém.

A Câmara Municipal de Almeirim lançou o repto para a população sair à rua para apoiar e aplaudir os atletas que participam na maior prova de ciclismo nacional.