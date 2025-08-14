Concelho de Almeirim sob aviso laranja devido ao calor

O concelho de Almeirim e todo o distrito de Santarém estão esta quinta-feira, dia 14 de agosto, sob aviso laranja devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê que a temperatura máxima para o concelho de Almeirim chegue hoje aos 40º, mantendo-se entre os 38º e 37º nos dois dias seguintes e baixando gradualmente após o fim de semana. As mínimas vão rondar os 18º e 17º.

As temperaturas vão manter-se bastante elevadas hoje e sexta-feira, acompanhadas por vento do quadrante Sul, por vezes intenso, o que aumenta o risco de incêndio, adianta a mesma fonte.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, estará ativo até às 18h00 de hoje, passando depois a amarelo pelo menos até sexta-feira, dia 15 de agosto.

Portugal encontra-se em situação de alerta devido ao perigo de incêndio rural desde 2 de agosto. Este ano já arderam 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, tendo sido registados 5.963 incêndios, sobretudo nas regiões do Norte e Centro.

Os avisos meteorológicos do IPMA (vermelho, laranja e amarelo) são emitidos quando existe uma situação de risco meteorológico elevado, moderado ou reduzido.